Cleveland kazandı Cedi Osman 7 sayı attı

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Cavaliers'ta Kevin Love 19 sayı ve 11 ribaunt ile double-double yaptı.

LEBRON'DAN 18 CEDİ'DEN 7 SAYI

All-star LeBron James maçı 18 sayı ve 8 asistle tamamlarken, Jae Crowder 18, Jose Calderon 14 sayı attı. Karşılaşmaya sonradan dahil olan ve 13 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı, 4 ribaunt,1 asist ve 1 blokluk performans sergiledi.

Sezonun 6'ncı mağlubiyetini alan Pistons'ta sadece üç oyuncu çift haneli sayılarla maçı tamamladı. Tobias Harris 11, Reggie Jackson ve Stanley Johnson 10'ar sayıyla takımın en skorerleri oldu. Sezonun iddialı takımlarından San Antonio Spurs, 11'inci galibiyetini, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 96-85'lik skorla geçerek aldı.