Cleveland, LeBron James'le kazandı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda 3'üncü sırada yer alan Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Indiana Pacers'ı 115-108 yendi. Sezonun 28'inci galibiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 26 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla bu sezon 8'inci kez triple-double yaptı.

JR Smith 23 sayıyla skora destek verirken, Kevin Love 10 sayı ve 13 ribaunt, Tristan Thompson ise 10 sayı ve 10 ribaunt ile doubledouble yaptı. Bu sezon 23'üncü kez kaybeden Pacers'ta Victor Oladipo 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Domantas Sabonis 17 sayı ve 11 ribaunt, Darren Collison 19 sayı, 7 asist ve 6 top çalmayla oynadı. NBA'e 7 maçla devam edilecek