Cleveland, LeBron sonrası dağıldı

LeBron James'in sezon başında takımdan ayrılmasının ardından geçtiğimiz hafta içinde gelen haberle de Kevin Love'dan en az 6 hafta yararlanamayacak olan Cleveland Cavaliers, kötü gidişini Charlotte Hornets karşısında da sürdürdü.

Çok rahat bir galibiyet alan Charlotte'ta Jeremy Lamb 19, Kemba Walker ise 18 sayı attı. Charlotte farklı skorun avantajıyla maçta 13 oyuncusuna birden süre verdi. Karşılaşmanın 32 dakika ile en çok süre alan ismi olan milli oyuncumuz Cedi Osman, 7'de 3 şut isabeti bulduğu maçı 9 sayı 4 ribaund 3 asist 1 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.

Takımın en skoreri ise 14 sayı bulan JR Smith oldu. Cleveland bu sonuçla 9. maçında 8. yenilgisini alırken, Charlotte ise 10. maçında 5. galibiyetini almış oldu.