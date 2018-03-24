Cleveland rahat kazandı

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncucu LeBron James'in üstün performansının yardımıyla ağırladığı Phoenix Suns'ı 120-95 yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.

LEBRON 27 SAYI ATTI

Bu sezon 43'üncü kez kazanan Cavaliers'ta LeBron James 27 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Kevin Love 20 sayı, Larry Nance Jr. ise 15 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

Bu sezon 54'üncü, üst üste ise 10'uncu kez kaybederek ligin dibinde yer alan Suns'ta Troy Daniels 20 sayı, Marquese Chriss 19 sayı ve 10 ribaunt, Josh Jackson 17 sayı üretti.