Cleveland seriyi 13 maça çıkardı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Sezona iyi başlamamasına rağmen sonradan form tutan Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Sacramento Kings'i son periyottaki etkili oyununun yardımıyla 101-95 yendi.

CLEVELAND SERİYE DEVAM

Üst üste 13'üncü kez sahadan galip ayrılan Cavaliers'ta all-star LeBron James 32 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle "triple-double"a çok yaklaştı. Kevin Love 18 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jeff Green 17, Kyle Korver ise 15 sayı kaydetti.

Bu sezon 17'nci mağlubiyetini alan Kings'te Zach Randolph 18 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Buddy Hield 17, Frank Mason 15 sayı ile mücadele etti.