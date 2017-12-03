Cleveland'ın galibiyet serisi sürüyor

NBA'de son haftaların formda takımı Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 116-111 yenerek üst üste 11. karşılaşmasını kazandı.
LEBRON DOUBLE-DOUBLE YAPTI
Cavaliers'ta LeBron James 34 sayı 12 asist, Kevin Love ise 20 sayı 11 ribauntla double-double'a imza attı.
J.R. Smith'in 17, Dwyane Wade'in 16 sayı kaydettiği ev sahibinde Cedi Osman ise 6 dakika süre aldığı maçı 1 ribauntla tamamladı.
Yenilgi serisi 11 maça çıkan Grizzlies'te Tyreke Evans 31 sayı 12 asist 7 ribaunt ve Marc Gasol 27 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.