Clichy yıldızlaştı, Başakşehir 3 puanı aldı

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

CLİCHY'DEN BİR GOL BİR ASİSTLİK HARİKA PERFORMANS

İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleye Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 60. dakikada uzaklardan bir vuruş yapan Gael Clichy ve 63. dakikada Gael Clichy'nin asistinde Daniel Aleksic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini alarak 25 puana yükseldi. Başakşehir ayrıca evindeki son 5 maçta da 4. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdıktan sonra Tomas'ı göreve getiren Antalyaspor ise son 6 maçta 5 mağlubiyet aldı ve 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.