Clint Capela ameliyat oldu

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen pivot Clint Capela, sağ başparmağından geçirdiği sakatlığa bağlı olarak ameliyat oldu ve yaklaşık 4-6 hafta parkelerden uzak kalacak.

4-6 HAFTA PARKEDEN UZAK KALACAK

Sezona kötü bir giriş yapmasına rağmen son dönemdeki çıkışı ile yeniden playoff potasına giren Houston için kritik bir role sahip olan Capela, bu sezon öncesinde takımı ile 5 sezonluğu 80 milyon dolarlık kontrat imzalamıştı.

24 yaşındaki pivot, bu sezon kariyer rekorları olan 17.6 sayı ve 12.6 ribaund ortalamaları ile oynuyordu. Oyun kurucu Chris Paul'ün sakatlığından sonra kısa rotasyonuna geçtiğimiz gün 10 günlük kontrat ile James Nunnally'yi katan Teksas ekibi, Capela'nın sakatlığının ardından uzun oyuncu arayışına girdi.