Clippers, Griffin'i Detroit'e gönderdi

Sezon başında Chris Paul'u takasla takımdan gönderen, daha sonra da sakatlıklar sebebi ile bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Los Angeles Clippers'ta dağılma başladı.

Takımı yeniden yapılanma sürecine sokacak olan Clippers yöneticileri ilk adımı en büyük yıldızı Blake Griffin'i Detroit Pistons'a göndererek attı. Bu takasa göre Blake Griffin, Brice Johnson ve Willie Reed Doğu ekibi Detroit'in yolunu tutarken, Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic, ilk tur seçim hakkı ve ikinci tur seçim hakkı da Los Angeles ekibine takaslandı.

BÜYÜK SAKATLIKLAR YAŞADI

2009 Seçmelerinde Los Angeles Clippers tarafından ilk sırada seçilen Griffin'in kariyerindeki büyük sıçramaya sakatlıklar engel oldu. İlk sezonun tamamını sol dizindeki sorun nedeniyle kaçıran 28 yaşındaki oyuncu, bu sebeple çaylak olarak anıldığı 2010-11 senesinde All-Star ve Yılın Çaylağı seçilmeyi başarıp Smaç Yarışmasını da kazanarak şov yapmıştı. Bundan sonra da sakatlıkların peşini bırakmadığı atletik oyuncu son olarak 2016'da 47, 2017'de de 21 maç kaçırdı.

Griffin, sezon başında "Clippers'ta efsane olmak istiyorum" açıklamalarıyla beraber 5 yıllığı 171 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza atsa da takımı ondan vazgeçti. Bu, Clippers adına beklenen üç hamleden ilki. Play off iddiaları yerine yeni ve genç bir takım kurup geleceği garanti altına almak isteyen yöneticiler takımın diğer iki tecrübeli oyuncusu DeAndre Jordan ve Lou Williams'a da teklif bekliyor.