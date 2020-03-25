Clive Allen koronavirüse yakalandı

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, spor camiasında bir önemli isim daha salgına yakalandığını açıkladı.

Bir dönem İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'da forma giyen Clive Allen, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Allen, "Sadece klasik semptomlar vardı. Yüksek ateş vardı ama ben grip oldum zannediyordum." dedi.

Allen, açıklamasında şunları söyledi:

"İki üç gün bekledim. Grip olduğumu sandım ve geçeceğini düşündüm. Üç gün sonra kendimi hiç iyi hissetmedim. Baş ağrısı ve yüksek ateş beni bitiriyordu. Ardından kuru öksürük oluştu. Sağlık ekipleri geldi ve koronavirüs testi uyguladılar. 5 gün sonra test sonuçlarımın pozitif olduğunu söylediler. Bu olay 9 Mart tarihinde yaşandı ve o günden beri karantinadayım. Evden dışarı çıkmıyorum. Karantinada kalmaya devam edeceğim.''