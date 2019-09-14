Club Brugge Başkanı: Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü

Club Brugge Başkanı Bart Varhaeghe, Mbaye Diagne'nin transferinden Şampiyonlar Ligi grubuna ve modern futbolun gelişmiş finansal boyutuna kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.

"TEK ŞANSIMIZ KİRALIK BİR FORVET BULMAKTI"

İşte Varhaeghe röportajından öne çıkan noktalar:

Diagne transferinde Anderlecht ile yaşanan krize değinen Verhaeghe, "Bence çok özel bir anlamı yoktu. Güçlü ve bitirici bir forvet arıyorduk. Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlar vardı ve elimizde böyle bir forvet yoktu. Mbaye Diagne'yi çok uzun süredir tanıyoruz. Ancak, transferin son gününde bonservisiyle bir oyuncuyu alacak paramız da yoktu. Tek şansımız kiralık bir forvet bulmaktı. Sonra aradığımız şans ayağımıza geldi. Mbaye Diagne de bizi tercih etti." dedi.

"BU ÜCRETLER FUTBOLUN NEREYE GİTTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Senegalli forvetin kiralanma maliyetinin fazla olduğu yönünde sorulan soruya ise cevap veren Club Brugge başkanı,"Bu ücretler, futbolun nereye gittiğini gösteriyor. Daha da hızlanarak devam edecek. Biz 2012'de başladığımızda, transferler, ücretler vs. dahil 35 milyon euro bütçemiz vardı. Şimdiyse bütçemiz 100 milyon euro'yu buldu. Bu rakamlar, transfer piyasasının etkisiyle oluşuyor. Biz de gelişiyor, evriliyoruz. Mignolet'i de böyle transfer edebildik. 1 yıl önce bu rakamları verebilmemiz imkansızdı." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ GALATASARAY"

Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl ne yapacaksınız sorusuna ise dikkat çekici bir yanıt geldi.

İşte o açıklama:

"Ben gerçekçi biriyim. Çok güzel maçlar olacak buna şüphe yok. Real Madrid ve PSG, dünyanın en büyük 5 kulübünden ikisi. Bunu bir kabul edelim. Ardından, Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray var. Takımımıza güveniyorum ve inanıyorum. Kendi sahamızda en güçlü oyunumuzu oynamayı diliyorum. Bunu Genk'ten de bekliyorum. Belçika'nın tüm kulüpleri, Avrupa'da başarılı sonuçlar almalı. Yani sonuç olarak çok güzel maçlar olacak ve sportif açıdan keyif alacağız."



