Club Brugge, Diagne'yi göndermek istiyor

Galatasaray'da oynadığı futboldan çok, kötü performansı ve özel hayatıyla gündeme gelen Diagne, sezon başında gittiği Belçika'yı da karıştırdı.

BRUGGE TAKIMDA İSTEMİYOR

Club Brugge, 3 milyon 350 bin euro karşılığında kiraladığı Senegalli forveti sarı-kırmızılı takıma geri yolamak istiyor, üstelik kalan 2 milyon 500 bin euroluk kiralama taksidini ödemeden.

PSG maçında takımın penaltıcısı Hans Vanaken'den topu alıp vuruşu yapan ve kaçıran Mbaye Diagne, maçtan sonra takım arkadaşlarının tepkisini çekmişti. Ardından teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan ve para cezasına çarptırılan 28 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a gönderilmesine karar verildi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Diagne için şu ana kadar Galatasaray'a 900 bin euro ödeyen Club Brugge, Senegalli oyuncuyu göndermek ve ücretin kalanını da ödemek istemedi. Ancak Galatasaray, böyle bir şeyin mümkün olmadığı ve ücretin tamamının ödenmesi gerektiği cevabını iletti.

Club Brugge, Galatasaray'ın cevabı sonrası zora düştü. Hem oyuncuyu gönderip hem de ücretin tamamını ödemek istemeyen Belçika kulübünün, ocak ayı sonuna kadar orta noktanın bulunması için görüşmelerini sürdüreceği bilgisi verildi.