Club Brugge-Galatasaray - CANLI SKOR

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26' Mitrovic'in Babel'e yaptığı faulün ardından Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

24' Mariano'nun Lemina'ya doğru yaptığı ortasında araya giren Mitrovic'in kafa vuruşu kornere gitti. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak.

22' Galatasaray daha fazla topa sahip olan taraf olsa da kapalı Brugge savunması karşısında alan bulmakta güçlük çekiyor.

20' Brugge'de Bonaventure'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten auta gitti.

20' Bu dakikalarda iki takım da birçok şut imkanı yakalıyor.

17' Marcao ayağa kalktı. Oyun yeniden başladı.

16' Seri ara pasıyla Falcao'yu savunma arkasına kaçırmayı denedi, ama araya Deli girdi.

15' İlk 15 dakikada Galatasaray'ın %61'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

14' Lemina da ceza sahası dışından bir şut çekti. Top savunmaya çarpıp kaleci Mignolet'nin kucağında kaldı.

10' Galatasaray bu dakikalarda rakip yarı sahada sabırlı bir şekilde pas yapıyor.

9' Club Brugge top Galatasaray'dayken kanatları kapatmaya özen gösteriyor.

7' Vormer'in sağ kanattan yaptığı ortaya uzak köşede bomboş bir şekilde yükselen Bonaventure'nin kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.

6' Brugge maça baskılı başlamıştı ama şu an oyunun temposu daha düşük.

3' Top rakipteyken Galatasaray'ın rakibi 4-5-1 şeklinde karşıladığını görüyoruz.

2' Club Brugge maçın başında sol kanattan yükleniyor.

1' Maç başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başlıyor.

GÖZLER FALCAO'DA OLACAK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak. Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

DİAGNE GALATASARAY'A KARŞI

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu. Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

İLK 11'LER

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta

Galatasaray: Muslera, Marcao, Luyindama, Mariano, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao