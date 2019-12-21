Club Brugge ile Galatasaray anlaşmaya vardı

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin geleceği netleşti.

Sezon başında Club Brugge'a kiralanan ancak takım arkadaşlarıyla kavga ettiği için kadro dışı bırakılan Senegalli forvet, devre arasında sarı-kırmızılı kulübe geri dönecek.

Brugge yetkililerinin, 28 yaşındaki futbolcunun geri gönderilmesi konusunda Galatasaray yönetimiyle el sıkıştığı öğrenildi.

Belçika ekibinin, kiralama bedeli olan 3 milyon 350 bin euronun tamamını ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

YABANCI KONTENJANI SORUNU VAR

Aslan'a geri dönmeye hazırlanan Diagne'nin takıma katılabilmesi için bir yabancının göndermesi lazım.

Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılı ekibin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.