Club Bruggelu oyunculardan Diagne'ye: O en iyilerden biri

Galatasaray'dan kiralandığı Club Bugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne için takım arkadaşlarından düşündüren açıklamalar geldi.

"DİAGNE BRUGGE'DA KALMAK İSTEMEDİ"

Defans oyuncusu Simon Deli, "Diagne harika bir forvet, en iyilerden biri. Gol atmak için 5 pozisyona birden girmeye ihtiyaç duymuyor. Club Brugge'e geldiğinde iyi durumda değildi ve hemen fark yaratamadı. Onunla son güne kadar konuştum ancak herkesin kendi karakteri var. Herhalde Club Brugge'de kalmak istemedi, bilmiyorum" dedi.

"KULÜP KARAR VERİR"

Brandon Mechele ise, Senegalli oyuncunun farklı tipte bir forvet olduğunu kaydederken, "O elimizdeki forvetlerden farklı. Topu saklayabilen bir oyuncu ama bir yerde oynuyorsan, oraya adapte olmalısın. Ne yaşandıysa, yaşandı. Kararı kulüp verir, biz değil" ifadelerini kullandı.

Club Brugge'de 12 maçta 4 gol atan Diagne, PSG maçında penaltıcı olmamasına rağmen topun başına geçerek kaçırması sonrasında teknik direktörüyle tartışmış ve gözden çıkarılmıştı.