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Club Brugge'ün golünde GS TV'de yaşanan üzüntü

Galatasaray'ın son dakikada Club Brugge'den gol yemesi sonrası GS TV'de, çalan Şampiyonlar Ligi müziği kapatıldı.

| Haber Merkezi
Club Brugge'ün golünde GS TV'de yaşanan üzüntü
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Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında, Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA GOLÜYLE YIKILDILAR

Adem Büyük'ün 11. dakikada attığı golle öne geçen temsilcimiz, galibiyeti 90+2'de kaçırdı. 

Diatta'nın ceza sahası dışından çektiği şutla beraberliği yakalayan Belçika ekibi, aldığı 1 puanla Avrupa Ligi'ne kalma yolunda avantajını korudu.

GS TV golden sonra Şampiyonlar Ligi müziğini kesti - VİDEO

Club Brugge'ün golü sonrası GS TV'de maçı anlatan spiker de büyük üzüntü yaşadı. Aynı zamanda arka fonda çalan Şampiyonlar Ligi müziği de kapatıldı.

Grupta 2 puanı bulunan temsilcimizin Avrupa Ligi'ne kalabilmek için son hafta PSG'yi yenip, Club Brugge'ün Real Madrid'den puan almasını bekleyecek.

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