Club Brugge'ün golünde GS TV'de yaşanan üzüntü

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında, Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi.
SON DAKİKA GOLÜYLE YIKILDILAR
Adem Büyük'ün 11. dakikada attığı golle öne geçen temsilcimiz, galibiyeti 90+2'de kaçırdı.
Diatta'nın ceza sahası dışından çektiği şutla beraberliği yakalayan Belçika ekibi, aldığı 1 puanla Avrupa Ligi'ne kalma yolunda avantajını korudu.
GS TV golden sonra Şampiyonlar Ligi müziğini kesti - VİDEO
Club Brugge'ün golü sonrası GS TV'de maçı anlatan spiker de büyük üzüntü yaşadı. Aynı zamanda arka fonda çalan Şampiyonlar Ligi müziği de kapatıldı.
Grupta 2 puanı bulunan temsilcimizin Avrupa Ligi'ne kalabilmek için son hafta PSG'yi yenip, Club Brugge'ün Real Madrid'den puan almasını bekleyecek.