Club Brugge'ün golünde GS TV'de yaşanan üzüntü

Şampiyonlar Ligi 5. maçında Belçika ekibi Brugge ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Son dakikada gol yemek moda oldu" dedi.

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Robinho: Türkiye'de en beğendiğim futbolcu Burak Yılmaz

Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldızı Robinho, yaptığı açıklamada ülkemizde en çok beğendiği futbolcunun Burak Yılmaz olduğunu söyledi.