Cocu 15 bin euro prim kazandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile golsüz berabere kalarak son maçlar öncesinde ikinci tura yükselmeyi garantiledi.

Son 32'ye kalan sarı-lacivertlilerde ilginç bir gelişme yaşandı. Ankaragücü yenilgisi sonrası kovulan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesinin henüz feshedilmediği ortaya çıktı.

15 BİN EURO PRİM ALACAK

Sözleşmesinde 'UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkılması halinde prim alır' şeklinde bir madde bulunan 48 yaşındaki teknik adam, 15 bin euroluk primin sahibi oldu.

NEDEN HALA FESHEDİLMEDİ?

Peki Hollandalı teknik adamın sözleşmesi neden hala feshedilmedi?

Çünkü Fenerbahçe ile 3 yıllık kontrat imzalayan Cocu, tazminat olarak sadece bu sezonun değil 3 sezonun parasını istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin ise sezonki maaşını vermek istediği belirtildi.

Tıkanma noktasına gelen görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.