Cocu, 2018'in en iyi hocaları listesinde

Sarı-lacivertli yönetimin Ankaragücü mağlubiyeti sonrası işine son verdiği Hollandalı teknik adam Cocu, 2018 yılının en iyi 50 hocası listesinde 19. sırada yer aldı.

MOURİNHO'YU GERİDE BIRAKTI

Dünyanın en prestijli spor dergilerinden biri olan FourFourTwo'nun hazırladığı listeye göre Cocu, 2018 yılından dünyanın en başarılı 19. teknik adamı oldu. Hollandalı böyleci, 25. sırada yer alan Manchester United'ın Portekizli hocası Mourinho'yu da geride bıraktı.

Listede zirvede Manchester City'nin deneyimli ismi Guardiola yer aldı. Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptıktan sonra görevden ayrılan Zidane ikinci, Atletico Madrid'in başarılı hocası Simeone ise üçüncü oldu.

TEK TÜRK TEKNİK ADAM VAR

50 kişilik listede yer alan tek Türk hoca ise Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'i ligde ikinci yapan Avcı, 37. sırada yer buldu.

1- Guardiola

2- Zidane

3- Simeone

4- Allegri

5- Klopp

6- Deschamps

7- Pochettino

8- Sarri

9- Nagelsmann

10- Valverde

19- Cocu

25- Mourinho

37- Abdullah Avcı