Cocu: Aykut Kocaman harika işler yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, yeni sezon öncesinde beİN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Cocu, "Takım iyi. Takımla saha içinde ve saha dışında beraber çalışmak, geçen seneki maçları izlemekten daha iyidir. Onları izlemektense onlarla çalışmayı tercih ederim. Takım bütünlüğü anlamında bu çok önemli. Yoğun ve uzun antrenmanlar yaptık. Bu dönemler sezon için çok önemlidir. Şimdi fiziksel olarak çalışıyoruz. Adım adım taktiksel olarak çalışmaya da başlayacağız." dedi.

HARİKA İŞLER YAPTI

Fenerbahçe'nin geçen sezonuyla ilgili yorum yapmayacağını belirten Cocu, "Her teknik adamın kendi felsefesi vardır. Geçtiğimiz sezon bu takım nasıl oynadı, antrenör nasıl bir sistem kullandı gibi konularla ilgili görüş belirtmek istemiyorum. Aykut Kocaman'ın da harika bir iş yaptığını düşünüyorum. Onun da inandığı doğrular vardır. Benim geçtiğimiz sezon ki maçları izlemekteki tek amacım, rakipleri izlemek ve takımı görmekti. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bilgi edinmek istiyordum. Geçtiğimiz sezon ki hocanın oyununu, taktiklerini yargılamak bana düşmez." şeklinde konuştu.