Cocu, Benfica maçı öncesi konuştu

Sarı-lacivertliler deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Benfica'yı yarın Kadıköy'de ağırlayacak.

Bu maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu açıklamalarda bulundu.

"MAKSİMUM SEVİYEDE OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Yarın kendi sahamızda farklı bir maç oynayacağız. Benfica stadında çok güzel bir atmosfer vardı ama bu kez bizim taraftarımız önünde oynayacağız. Ligdeki maçımızda taraftarımız burayı nasıl bir hale getirebileceğini gösterdi. Birlikte olmaya mecburuz. Maksimum seviyemizde performans göstermeye mecburuz. Kazanmak için sahada olacağız. Kazanarak, bir üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz.





"İLK 11 SÜRPRİZ OLSUN"

11'de kimin oynayacağıyla ilgili görüş belirtmek istemiyorum. Bu taktik bir meseledir. Benfica'nın en çok istediği şey budur herhalde. Farklı karakterde oyuncularımız var. Elimizdeki seçenekler çok farklı. En önemlisi bizim için takım! Hiçbir oyuncu takımdan daha önemli değil. Barış ve Eljif yarın ilk 11'de olacak mı? Bu da sürpriz olsun size.





"SLIMANI YOKSA ALPER VAR"

Slimani'ye biraz zaman vermemiz gerekiyor, adapte olması gerekiyor. Bir forvet oyuncusu, tipik bir 9 numara. Soldado gibi. Elimizde Alper var, farklı yerlerde de oynayabilir. Fakat, Slimani 9 numara. Çok mutluyuz aramızda olduğu için."