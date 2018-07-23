Cocu: Benfica'dan korkmuyoruz

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

Sarı-lacivertli takımın teknik diretörü Phillip Cocu, Benfica eşleşmesini değerlendirdi.

TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUZ

Takım olarak iyi bir süreç geçirdiklerini söyleyen Cocu "Muhtemel rakiplere bakacak olursak, en güçlü rakibi çektik diyebiliriz. İlk maçı deplasmanda oynamamız bir avantaj olacak. Benfica karşısında kendimize güveniyoruz. Turu geçeceğimize inanıyoruz." dedi.

BENFİCA'DAN KORKMUYORUZ

Portekiz temsilcisine saygı duyduklarını ancak bunun korku olmadığını belirten Hollandalı çalıştırıcı "Maçların tarihleri yaklaşıyor, o maça kadar en iyi şekilde hazırlanacağız. İlk maçta kendi sahalarında avantajlı bir skor almak isteyeceklerdir. Bizim sahamızdaki maçta iyi bir skor almaları kolay olmayacak. Rakibe saygı duyuyoruz ama bunun adı korku değil." şeklinde konuştu.