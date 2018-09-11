Cocu: Beşiktaş'ı yenerek telafi edeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, geçtiğimiz haftanın ilk 4 gününde oyuncularını günde çift idmanla çalıştırarak fazlasıyla yordu. Cuma, cumartesi ve pazar için verdiği izinle öğrencilerinin yüzünü güldürdü.

Sarı-Lacivertliler dün yeniden Samandıra'da bir araya gelerek Konyaspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

BEŞİKTAŞ'I YENEREK TELAFİ EDEBİLİRİZ

Phillip Cocu, idmandan önce öğrencilerini etrafına toplayıp konuşma yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, "3 gün boyunca iyice dinlendiniz. Artık bunu yapma şansımız olmayacak. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 8 günde 3 kritik maçımız var. Zorlu bir döneme giriyoruz. Ancak bu, sezona yaptığımız kötü başlangıcın izlerini silmek adına önemli bir fırsat. Konya ve Beşiktaş'ı yenerek, ligdeki 3 maçlık mağlubiyet serimizi telafi edebiliriz. Dinamo Zagreb deplasmanından galibiyetle dönmek de Avrupa Ligi'ndeki iddiamızı ortaya koymamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Rakipleri tanımadığı için eleştirilen Cocu, bu kez dersine sıkı çalışıyor. Oyuncularına 3 gün izin veren Hollandalı çalıştırıcı, bu süreçte yardımcıları Van der Weerden ve Koeman ile birlikte Konyaspor'u detaylı bir şekilde analiz etti.

Yeşil- Beyazlılar, 4 maçta yenilmedi ve 8 puanı hanesine yazdırdı. Cocu ve ekibi rakibin özellikle iç sahada etkili hücumlar yapması ve Konya'daki 2 karşılaşmada 32 şut çekmesi üzerinde durdu.