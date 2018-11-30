Cocu: Bir gün Barça'yı çalıştırabilirim

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Fenerbahçe'ye büyük beklentiyle gelen ancak sarı-lacivertli ekibe tarihinin en kötü dönemini yaşatarak kovulan Cocu'nun, gözü Barcelona'da.

Futbolculuk kariyerinden hem PSV hem de Barcelona formaları giyen ve iki ekip için de son derece önemli bir figür olan Cocu, iki takımın Devler Ligi'nde karşı karşıya geldiği maçı izledi.

BARÇA'DA ÇALIŞMA İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe'ye gelmeden önce PSV'de teknik direktörlük yapan ve şampiyonluklar kazanan Hollandalı çalıştırıcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Cocu bir gün Barcelona'da çalışmak istiyor. Sports gazetesine konuşan deneyimli hoca Barcelona'yla ilgili, "Burada bu maçı izlemekten dolayı çok mutluyum. İleride ne olur bilinmez. Neden olmasın" şeklinde konuştu.