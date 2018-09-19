Cocu: Bu futbol derbide yetmez

Üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından Atiker Konya deplasmanından 3 puanla dönülmesi, Fenerbahçe camiasını sevince boğarken teknik direktör Phillip Cocu, bu galibiyetin büyütülmemesini istedi.

Kazandıkları için çok mutlu olduğunu söylerken, karşılaşmanın analizini yaptıktan sonra herkesin gerçeklerle yüzleşmesini isteyen Hollandalı teknik adam, "Bu futbol bize asla yetmez" yorumunu yaptı. Zorluk derecesi yüksek maçlara asıl yeni başladıklarını hatırlatmadan geçmedi teknik patron Cocu.

UEFA Avrupa Ligi'yle birlikte yeni bir maratona başladıklarını hatırlattı ve öğrencilerine şu mesajları verdi: "Konyaspor" gibi herkesin kolay kolay çıkmayacağı bir deplasmandan 3 puanla dönmek elbette çok güzel. Ancak şans da yanımızdaydı. Şu bir gerçek ki oynadığımız futbol ve sergilediğimiz performans, Dinamo Zagreb deplasmanı ve Beşiktaş derbisi için yetmez."

'HEPİMİZ BİRLİK OLMALIYIZ'

"Takıma yeni katılan isimler var. Gelişleri tam da milli araya rastladı ve çok fazla antrenman yapma şansı bulamadık. Bunları gözardı edemeyiz. Ama her şeye rağmen gelişim göstermeliyiz. Daha içinde daha çok bir arada hareket etmeli ve karşılaşmalarda konsantrasyonumuzu yüksek tutmalıyız."