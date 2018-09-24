Cocu: Bu şekilde devam etmeliyiz

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Derbi sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cou, açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam yaptığı açıklamada bu sezonki en iyi futbollarını oynadıklarını ve bu şekilde devam ederlerse galibiyetlerin geleceğini söyledi.

KAZANMAYI HAK ETTİK

Phillip Cocu'nun maç sonu yaptığı açıklama şu şekilde:

"İlk derbi maçımdı, maçın aslında iki yüzü var. İlk yarıda çok iyi bir performans sergiledik, topa baskı yaptık, rakibe izin vermedik, 3-4 net pozisyonumuz vardı ancak rakibimiz golü buldu. Devre arasında birbirimize son ana kadar savaşacağıma dair söz verdik. İkinci yarıda istediğimiz performansı sergileyemedik. Beraberlikle tamamladık, bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmayı hak ettik ancak her zaman hak ettiğinizi alamıyorsunuz"





EN İYİ OYUNUMUZU OYNADIK

"Bizim temel sorunumuz orta alanı boş bırakmak oldu, bizim oyun felsefemiz bu değil. Mesafe açıldığı zaman o mesafeler çok derin boşluklara sahne oluyor. Çok fazla enerji sarf ettik, bu da derin boşluklara izin verdi. Maçın son anına kadar karakter sergiledik ve taraftarımıza o golü armağan etmek istedik ama olmadı. İlk yarıdaki performansımız bu sezonun en iyi performansıydı, bu şekilde devam etmeliyiz"