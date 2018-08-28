Cocu: Bu takım nasıl ikinci olmuş

Süper Lig’deki ilk maçında Bursaspor’u yense de ardından Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanında bozguna uğrayan Fenerbahçe’de takımın kötü görüntüsü camiada endişe yarattı. Hedef tahtasına oturtulan isim ise sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Phillip Cocu oldu.

Hollandalı çalıştırıcı, oynattığı oyun ve oyuncu değişiklerindeki tercihler yüzünden eleştirildi. Ancak deneyimli ismin Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon oynadığı maçları izleyerek hazırladığı raporda istediklerinin en kısa sürede yapılmaması durumunda sezona kötü bir giriş yapılabileceğinin sinyalini verdiği ortaya çıktı.

GERÇEKTEN İYİ İŞ OLMUŞ

Eski teknik direktör Aykut Kocaman’ın da ayrılmadan önce hazırladığı rapordan destek alan başarılı çalıştırıcı, takımla ilgili düşüncelerini Sportif Direktör Damien Comolli ile paylaştı.

Hollandalı çalıştırıcının hazırladığı raporda “Bu takım nasıl ikinci oldu! Gerçekten iyi iş olmuş. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için en az 6 kaliteli isim transfer edilmeli. Kısa süre içinde takımın hazır hale gelmesi için transferlerin sezon başı kampına yetişmesi gerekiyor. Yoksa çok sıkıntı yaşarız” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Transferde geç kalan sarı-lacivertliler, önce Şampiyonlar Ligi'nden elendi, ardından da ligde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet aldı.