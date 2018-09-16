Cocu: Bugün biraz şanslıydık

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Üst üste 3. haftadır sahadan puansız ayrılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesinde önemli bir galibiyet elde etti.

Konyaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, şanşlı bir maç çıkardıklarını söyledi.

"RAKİBİN POZİSYONLARINI GÖRÜNCE ŞANSLIYDIK DİYORUM"

Philip Cocu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İyi bir akşamdı, güzel bir akşamdı ama hala oyunumuzu geliştirebiliriz. Jailson'un, Benzia'nın ne tip oyuncular olduğunu, takıma neler verdiğini görmek beni memnun etti. Bu akşam birlikte oynamayı seçtik çünkü ihtiyacımız vardı bu galibiyete. Bizim için farklı bir karşılaşmaydı ve dürüst olmak gerekirse biraz da şanslıydık. Rakibin pozisyonlarını düşününce bunu söyleyebiliriz."





"UYUM SÜRECİNİ EN İYİ ŞEKİLDE GEÇECEĞİZ"

"Benzia, etrafında neler olduğunu bildiğini gösterdi. Verdiği pasta Elif'in orada olduğunu biliyordu, etrafını nasıl görebildiğini izlemledik. Ne kadar zamana ihtiyacımız olduğunu söylemek imkansız. Zeki oyuncular, kaliteli oyuncular çok daha hızlı adapte olacaktır.





Uyum sürecini en iyi şekilde geride bırakacağımızı düşünüyorum. Bir adım daha geriye gelmeyi, daha kompakt olmayı kabul ettik. Önümüzdeki 2 maçı da başarı ile tamamlarsak, öz güvenimiz yerine gelecektir. Büyük takımlarda 3 mağlubiyet üst üste alırsanız, eleştiri olması normaldir. Gelişimi göstermeliyiz, gelişebiliriz."