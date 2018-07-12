Cocu: Comolli beni çok şaşırttı

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ ANALİZ ETMİŞTİ, ŞAŞIRDIM"

Damien Comolli ile yaptıkları ilk görüşmeyi anlatan Cocu, "Comolli, bu görev için neden beni istediğini açık bir şekilde anlattı. Beni çok ciddi bir şekilde analiz etmişler. Bu beni şaşırttı. PSV'de tüm yaptıklarımı gösterebilirdi. Farklı yıllardaki oyun tarzı, oyunun ve bireysel olarak oyuncuların gelişimi, takımın gelişmesi... Benim için hoş bir sürpriz oldu. Çünkü bir planın olması, ödevlerini çok iyi yapması önemliydi. Futbolda bu çok sık olmaz" ifadelerini kullandı.

SONUÇ ALMAK ZORUNDAYIM

Cocu sözlerine, "Burada sonuç almak zorunda olduğumu çok iyi biliyorum. Her kulvarda en üstte yer almak zorundayız. Fenerbahçe'de ne istedikleri hakkında fikirleri var. Kulübün temel değerleri nelerdir, nasıl oynamamız gerektiği, scouting nasıl olmalı, akademinin işlevi ne olmalı gibi konularda dikkatli hareket ediyorlar. Bunlarla ben de ilgileneceğim. PSV'de daha önce yaptıklarımızla, Fenerbahçe'nin yapmak istediği şeyler benziyor" ifadeleriyle devam etti.