Cocu da Valbuena'yı yedek bıraktı

Süper Lig'e Bursaspor'u 2-1 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de en çok göze çarpan detay camiadaki heyecan oldu. Uzun zaman sonra hınca hınç dolan Kadıköy tribünlerine futbolcuların da coşkusu ve iştahlı futbolu eşlik etti.

YEDEK KALINCA MORALİ BOZULDU

Ancak caminaın coşkusuna rağmen Kadıköy'de Valbuena'nın moralinin bozuk olması gözlerden kaçmadı. Aykut Kocaman'la geçen yıl büyük problemler yaşayan Valbuena'yı Cocu da sezonun ilk maçında yedek bıraktı.

Benfica maçında oyundan çıktıktan sonra Hollandalı teknik adama tepki gösteren Valbuena, Bursaspor maçında yedek kaldı. Karşılaşma öncesi yedek kulübesinde objektiflere mutsuz hali yansıyan Fransız futbolcunun takımdan ayrılması gündemde.

Cocu, Bursaspor maçında Valbuena'nın yerine Barış Alıcı'ya şans verdi. Altınordu'dan alınan Barış'ın performansı büyük beğeni toplarken, genç futbolcu yerini Elif Elmas'a bıraktı. Valbuena ise Bursa karşısında şans bulamadı.