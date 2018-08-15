Cocu: Elimizden geleni yaptık ama yetmedi

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3 ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elendi.

İlk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Devler Ligi'ne veda etti.

Maçın ardından Hollandalı teknik adam, ofansif oynadıklarını ancak bunun turu geçmeleri için yeterli olmadığını söyledi.

OFANSİF OYNADIK TARAFTARIMIZ DA GÖRDÜ

Phillip Cocu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ne kadar gücümüz varsa, sahaya yansıttık. Ofansif oynadık, rakibin üzerine gittik ama taraftarımız da görmüştür, topla çok kaliteli bir rakip vardı karşımızda. Son bölümde bu yüzden yorgun gözüktü takımımız. Yediğimiz ilk gol yıkıcı bir darbeydi ama pes etmedik. İlk golü biz atsak, rakibimiz daha gergin bir ortamda mücadele edecekti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum."





BU MAÇTAN DERS ALMAMIZ LAZIM

"Bir Şampiyonlar Ligi maçı oynadık, böyle maçlarda ders almanız gereken detaylar var. Bunu bir tecrübe olarak görmek, bundan dersler almak lazım. Bu dersleri, UEFA Avrupa Ligi maçlarında da iyi kullanmak lazım."





ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK YETMEDİ

"Genel resme bakacak olursak, Benfica gerçekten top ayağındayken çok rahat oynayan bir takım. Elimizden gelen mücadeleyi verdik ama yetmedi. Acı ama gerçek bu."