Cocu: Eski sistemi tamamen değiştiriyoruz

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda basınına özel açıklamalar yaptı. Yaptırdığı ağır antrenmanlarla tanınan Cocu, Aykut Kocaman'ın stilinden tamamen çıkacaklarını ifade etti.

"BİZİM METODUMUZ ÇOK FARKLI"

Fenerbahçe kampında yalnızca Hollandalı gazetecilere açık bir toplantı yapan Cocu, "PSV'deki çalışma stilimizi buraya da uygulamak istiyoruz. Elbette bu zamanla olacak bir şey. Chris van der Weerden ile birlikte bunun için çok çalışıyoruz. Fakat, bazen ilerleme kaydetmek zaman alır. Çocuklar için de kolay değil. Çünkü, eskisine göre çok daha farklı bir çalışma stiline alışmayta çalışıyorlar. Zamanla buna alışacaklardır. Bir önceki çalışma metodu yanlış demiyorum ama bizim metodumuz çok daha farklı." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu bildiğini ancak bu kadarını beklemediğini belirten Cocu, "Lozan'dayız ama burada bile Fneerbahçeli Türk taraftarlar var. Her gün neredeyse 50 tane gazete çıkıyor ve sayfaları Fenerbahçe haberleriyle dolu." dedi.