Cocu F.Bahçe'ye teknolojiyle geliyor

Milliyet gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe'de sezonu açmaya hazırlanan yeni teknik direktör Phillip Cocu, özel bir sistemle geliyor.

PSV'de 5 yılda 6 kupa kazanırken kullandığı sistemi sarı-lacivertli kulüpte de kullanmayı hedefleyen Hollandalı hoca, tıpkı Aykut Kocaman gibi analizler, istatistikler, raporlar ve planlar sunan bir teknolojiye sahip. PSV'de iken SoccerLab isimli teknoloji şirketiyle işbirliği yapan Cocu, oldukça verimli kullandığı bu sistemi Türkiye’de de uygulayacak.

PSV'DEKİ SİSTEMİ FENERBAHÇE'YE GETİRİYOR

Yardımcısı Chris Van der Weerden ile ana kumandada olacak 47 yaşındaki antrenör, antrenmanlardan maçlara, taktiklerden futbolcu sağlığına, planlamada video analize kadar birçok konuda detaylı raporlar alıyor.

İşte Phillip Cocu’nun Fenerbahçe’de uygulayacağı teknoloji bazlı sistemin içeriği:

-Maç öncesi ve sonrası analizleri.

-Bütün antrenman programının raporu, içerisinde sağlık sonuçlarından taktiksel verilere kadar detaylar var.

-İdman verimliliği, katılım ve raporlama.

-Takımın ve bireysel oyuncuların gelişimi.

-Takım ve oyuncuların istatistiksel raporları.

-Antrenman ve maç videoları (24 saat, her dijital ortamda kullanılabiliyor).

-Her bir rakip futbolcu ve rakip takımın raporu, analizi, istatistiksel bilgileri.

-Aylık ve haftalık iki ayrı planlama programı.

Öte yandan video analizi de bu ekipmanın içinde bulunuyor. Buna göre, Cocu ve ekibi, canlı video analizi yapabiliyor, maç öncesi ısınmalardan maçlara, antrenmanlara kadar video hazırlamaları içeren kodlar barındırıyor. Ayrıca bu programın içinde scouting, yönetimsel bilgiler, maç ve içerikler ile çok sayıda futbol dökümanı bulunuyor.