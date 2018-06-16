Cocu Fenerbahçe'nin başına geçiyor

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu teknik direktörün kim olacağıydı.

PSV'nin teknik direktörü Phillip Cocu ile görüşen sportif direktör Comolli, Hollandalı çalıştırıcıda karar kıldı.

Eğer bir son dakika sürprizi olmazsa yeni sezonda sarı-lacivertlilerin kulübesinde Phillip Cocu olacak.

ÜST ÜSTE 3 KEZ ŞAMPİYON YAPTI

PSV’yi Hollanda’da son 4 sezonda 3 kez şampiyonluğa ulaştıran 47 yaşındaki teknik adamın hafta başında İstanbul’da olması ve resmi imzayı atması bekleniyor.

ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE SUNDU

47 yaşındaki teknik adamın, "Kariyerim için yeni bir sıçrama noktası arıyorum. Fenerbahçe yönetimi ve Comolli bana çok önemli bir proje sundu. Böyle heyecanlı bir ekiple yeni başarılara imza atabilirim" ifadesini kullanarak Fenerbahçe'ye 'evet' dediği öğrenildi.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Sarı-lacivertli yönetimle görüşmek için dün İstanbul'a geldi. Jansen'in, Sportif Direktör Comolli ve başkan Ali Koç ile bir araya gelip detayları konuşacağı öğrenildi. Görüşmenin ardından Cocu'nun yardımcılarının da belli olması bekleniyor.

PHILLIP COCU KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerinde PSV Eindhoven'da başlayan 47 yaşındaki Phillip Cocu, çıktığı 232 maçta 153 galibiyet elde etti. Hollandalı hoca, 37 maçta beraberlik alırken, 42 karşılaşmada ise sahadan yenilgi ile ayrıldı. Başarılı teknik adam, PSV ile maç başına 2,14 puan ortalamasına sahip. Cocu'nun Hollanda ekibinde kazandığı kupa sayısı ise 6.