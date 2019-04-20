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Cocu: Fenerbahçe'yle anlaştım

Hollanda basınına konuşan Cocu, Fenerbahçe'yle yaptığı anlaşma gereği sarı-lacivertli ekipteki günlerine dair açıklama yapamacağını ifade etti.

Cocu: Fenerbahçe'yle anlaştım
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Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ancak büyük hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı teknik adam Cocu, Hollanda basınına açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTIK"

Sarı-lacivertli ekipteki kariyeri kısa süren deneyimli teknik adam, o günlere dair sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

Hollandalı teknik adam şöyle konuştu: "Fenerbahçe'yle bir anlaşmam var. Bu yüzden röportaj taleplerini kabul etmiyorum ve Fenerbahçe hakkında konuşmuyorum. Zaten konuşmak da istemiyorum."

Fenerbahçe'yle 15 maça çıkan Cocu, sarı-lacivertli ekibin en kötü teknik adamlarından biri olarak tarihe geçti. Ali Koç tarafından görevden alınan Hollandalı hocanın, karşılıklı anlaşma sonrası sözleşmesi feshedildi.

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