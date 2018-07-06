Cocu futbol anlayışını anlattı

Fenerbahçe'de Cocu rüzgarı esiyor... Göreve başlayalı 1 hafta olan Hollandalı teknik adam, ısınma turlarını atlattı. Samandıra'da yoğun mesai harcayan Cocu, oyuncu grubuna da alıştı.

ÖNCELİĞİMİZ HÜCUM

Antrenmanlarda istediklerini net şekilde aktaran 48 yaşındaki çalıştırıcı, tempoyu hiç düşürmüyor. Takımla sürekli toplantılar yapan Cocu, "Fenerbahçe olarak bizim her maçta ayakta kalıp, 90 dakika boyunca mücadele etmemiz gerekiyor. Önceliğimiz hücum fakat defansı da unutmayacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Rakibe boş alan asla bırakmayacağız. Çalıştığım takımlarda her zaman adaletli oldum. Formayı çalışana verdim. Yine öyle yapacağım" mesajını gönderiyor.

COCU'DAN JOSEF'E: ARTIK SADECE DEFANS YOK

Takımın en çok eleştirilen orta saha bölgesi için Brezilyalı Josef de Souza'yla konuşan Cocu, "Bu sezon hücum ağırlıklı bir düzenimiz ve organizasyonlarımız olacak. Biliyorum geçmiş sezonlardan kalan alışkanlıklarınız var ancak oynadığın mevkii kritik bir yer. Merkezde oynayan oyuncuların oyunun her iki yönünü oynaması konusunda özel çalışmalarımız olacak" şeklinde uyarıları oldu.

Cocu'nun ofans olarak yetersiz olan Mehmet Topal'ı yedek oturtup Josef de Souza'yı tek ön libero olarak oynatmayı planladığı öğrenildi.

BİZ BAŞARACAĞIZ

Ayrıca Cocu, "Bu takım 4 yıldır kupa kazanamıyor, 9 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Bunların hepsini bu sene biz başaracağız. Taraftarın büyük desteği beni daha da heyecanlandırdı. Ağustos'a kadar hazır olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.