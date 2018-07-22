Cocu gençlerin performansını beğendi

Sarı-lacivertli ekip Kadıköy'de Hollanda ekibi Feyenord'la karşı karşıya geldi. Son 10 dakikada 3 gol yiyen ve mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de taraftarlar her şeye rağmen maçtan mutlu ayrıldı. Özellikle yeni transferlerin performansı hem taraftarı hem de Cocu'yu memnun etti.

"GENÇLER SIRA DIŞI OYNADI"

Maç sonu Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Elif Elmas ile Barış Alıcı'yı öven Cocu, şöyle konuştu: "Çok sıra dışı bir maç oynadılar. Büyüleyici bir görüntü sergilediler. Elif Elmas'ın fizik durumu büyüleyici. 120 dakika oynayabilir. Barış Alıcı'nın ise bu tarafı biraz daha öğrenmesi gerekiyor. Daha fit olmalı. Takımın ihtiyaçlarına bakarsak ikisinin de olumlu görüntüsü vardı. İki genç oyuncumuz da olgun oyun oynadı. Barış'ı daha önceden biliyorduk. Çok genç ve kaliteli. Elif'in de kalitesini biliyorduk. Elif çok önemli bir oyuncu olacak bu sene. Çok genç ama kendini taktik olarak çok geliştiriyor. Genç yeteneklerle takımın tecrübeli isimleri arasındaki dengeyi kurmalıyız."





PERDEYİ ELİF ELMAS AÇTI

Feyenord karşısında 90 dakika sahada kalan ve başarılı bir performans gösteren Elif, maçın açılış golünü de attı. Barış Alıcı ise 63 dakika oynarken yerini Josef'e bıraktı.

Sarı-lacivertli ekibin bir diğer genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Cocu'dan son 10 dakikada şans bulabildi.