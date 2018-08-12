Cocu: Güzel olmayan tek şey üçüncü golü atamamaktı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, maça çok istekli başladıklarını dile getirerek, "Taraftarlarımıza neler yapabileceğimizi gösterme konusunda fazlasıyla istekliydik, bu da oyunun ilk kısmında çok hata yapmamıza neden oldu. Duran toptan da gol gördük kalemizde. Bu golden sonra oyuncularım sahada kendilerini daha özgür hissediyorlardı. Zaten oyunumuzu oynamaya mecburduk. Ayağa kalkmayı, geriye dönmeyi başardık. İki gol attık. Bizim için güzel olmayan tek şey var, üçüncü golü atamamak." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK GEREKSİZ HATA YAPTIK"

Müsabakada buldukları bazı önemli pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Cocu, "Maçın son kısmı geniş alanda oynandı. Biz gol atabilirdik, rakibimiz de atabilirdi. Son kısımlarda daha akıllı olmamız gerekiyor. Birçok gereksiz hata yaptık. Bunu geliştirmek zorundayız. Şu anda gelmek zorunda olduğumuz seviyede değiliz ama bu akşam aldığımız galibiyet bizim için kıymetliydi. Aldığımız 3 puan oyunculara öz güven verecek." diye konuştu.

"ELJİF'E SALI GÜNÜ İHTİYACIMIZ VAR"

Phillip Cocu, maçta sonradan oyuna dahil ettiği genç futbolcu Eljif Elmas'ın performansını beğendiğini anlatarak, "Eljif Elmas 18 yaşında, kaliteli ve potansiyeli olan bir oyuncu. Şu ana kadar çok sayıda maç oynadı. Hazırlık maçlarında oynadı. Ona salı günü ihtiyacımız var. Bu akşam başka oyuncuları tercih ettik. Bu akşam Barış Alıcı iyi bir performans sergiledi. O da genç bir oyuncu. Takım içinde dengeleri sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİ BEKLEYEN UZUN BİR YOL VAR"

Hollandalı teknik adam, şampiyonluk ve dördüncü yıldız hedefleriyle ilgili bir soruyu, "Futbolu zaten kazanmak için oynarsınız. Şampiyon olabilmek için birinci günden son güne kadar tüm mücadelemizi sergileyeceğiz. Taraftarları mutlu edebilmek için elimizden geleninin en iyisini yapacağız. Futbolda zaten bütün mesele budur. Bu birinci maçta olmaz, önümüzde bizi bekleyen uzun bir yol var. Hedefimiz bunu başarabilmek." şeklinde yanıtladı.