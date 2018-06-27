Cocu: Hücum futbolu oynayacağız

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, imza töreninde basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'de yapmak istediklerini anlatan Hollandalı teknik direktör, sarı lacivertli takımın başında ilk açıklamalarını yaptı.

İmza töreninde Cocu'dan önce söz alan başkan Ali Koç, eski teknik direktör Aykut Kocaman'a teşekkür ederken, transfer hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"HEMEN COCU'YLA TEMASA GEÇTİK"

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Bizim adımıza Cocu'nun en dikkat çeken tarafı tabii ki 4 senede 3 şampiyonluk yaşaması önemli. PSV'de baktığımız zaman Hollanda'da en güçlü takım değildi. Yeni maceralara yelken açmak istemesi bizim için önemliydi. İstatistiklere baktığımızda oynattığı futbolculardan aldığı verimin çok yüksek olduğunu görüdk. Bununla beraber takımın performansına önem vermesi, genç oyunculara imkan tanıması, alt yapılarda tecrübesi ve başarıları dikkat çekti. Şampiyonluk sözü değil, kültür sözü vermiştik. Hocamız bu kültür için önemli bir adımdı. Cocu'nun hayata pozitif bakışı, çok sakin olması bizi bir hayli etkiledi. Seçim gecesine kadar hiçbir adayımızla temasa geçmemiştik. Seçilir seçilmez ilk görüşmem Damien ile oldu. Ardından derhal Cocu ile temasa geçtik. Yeni hocamızın Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."





"FENERBAHÇE'YE GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Phillip Cocu'nun açıklamaları ise şu şekilde:

"Başkanımızın da söylediği gibi görüşme halindeydik. Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve bu beni çok gururlandırıyor. Net bir duruş sergilememiz gerekiyor. Sadece saha içinde değil saha dışında da aynısını yapmamız gerekiyor. Çok istekliyim, çok hevesliyim. Gerek başkanımız, gerek Comolli ile birlikte hep beraber yola çıkıyoruz."





HÜCUM OYNAYAN BİR TAKIM OLACAĞIZ

"Futbolla ilgili düşüncelerim değişmeyecek. Ama burada yaptığım çalışmalar farklı olacak. Farklı bir lig, farklı bir ülke. Öncelikle takımı ve ligi tanımam gerekiyor ama futbola olan bakış açım değişmeyecek. Öne doğru oynayan, hep pozisyon üretmeye çalışan bir takım olacak. Maçları nasıl kazandığı önemli bir takım olacak."