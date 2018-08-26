Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

2 maç kaybetmelerinden dolayı işlerin zor hale geldiğini itiraf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, "Kazanmalıydık ancak olmadı. Haftaya kazanmalıyız" şeklinde konuştu.





"O GOL GELMEDİ"

Maça çok iyi başladıklarını ifade eden Cocu, "İlk yarıda 4-5 gol atacak fırsat geldi. Bir top da direkten döndü. İkinci yarıda gol atmak istiyorduk ama rakibin fantastik şutu, kalemize gelen ilk şut gol oldu. Maç bitmedi ama biz futbol oynamayı bıraktık. Takım halinde oynamalıydık ama yapamadık. Maçın sonlarında risk aldık ama şans da yanımızda değildi. Bazen şansa da ihtiyacınız oluyor. Islam Slimani çalışıyor, pozisyona giriyor ama hala o gol gelmedi. Haftaya kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.

UEFA sınırlamaları nedeniyle istedikleri oyuncuları alamadıklarını belirten Cocu, "Yeni oyuncular aramıza katılıyor. Bazı limitler ve sınırlamalar vardı, her istediğimizi alamıyorduk. Bazı oyuncuların top bizdeyken daha iyi olması gerekiyor. Yaptıklarına bakmaları gerekiyor. Büyük takımız ama iki maç kaybettiysek işler daha zor hale gelir." dedi.



