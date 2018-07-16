Cocu: İstediğimiz seviyede değiliz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ülkesinden basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Takımın başına geçtiği süre içerisinde kendi sistemini sarı-lacivertlilere uyarlamaya çalıştığını dile getiren Hollandalı teknik adam, şu ana kadar bu açıdan istediği mesafeyi tam olarak kat edemediği itirafında bulundu.

UYGULAMAK ZAMAN ALIYOR

Cocu, “PSV Eindhoven’daki çalışma biçimimizi Fenerbahçe’ye uygulamak istiyoruz. Yardımcım Chris ile birlikte başarıya ulaşmak için sıkı çalışıyoruz. Ancak bazen zaman alıyor. Bunlar çocuklar için her zaman kolay olmuyor. Çünkü bildiklerinden farklı tip egzersizlerle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçeli futbolcuların bunlara alışmaları gerekiyor” dedi.

İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİLİZ

Phillip Cocu şöyle devam etti: "Bunları söylerken bizden önce uygulanan metodun yanlış olduğunu söylemek istemiyorum. Ama en azından farklı. Geçmişteki uygulamalardan dolayı kulüp Finansal Fair Play kurallarıyla kısıtlanmış durumda. Ağustos başı gibi hazır olmak durumundayız. Şu an istediğimiz seviyede olmadığımız kesin. Ancak bazı adımlar atarak ilerleme de kaydettik."