Cocu: Kalbim Fenerbahçe'yle beraber

Sarı Lacivertli kulübün görevine son vermesinin ardından hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye kırgın olmadığını söyleyen Hollandalı teknik adam, gelecekte de kalbinin Fenerbahçe'de olduğunu söyledi.

Cocu'nun Beyaz Tv'ye verdiği röportaj şöyle:

"Fenerbahçe'ye kırgın değilim. Bu muhteşem camia ile ayrıldığım için üzgünüm sadece. Fenerbahçe ile ilgili planlarım ve hayallerim uzun vadeliydi.

Ali Koç harika bir lider. Benim buraya gelmemdeki en büyük neden onun vizyonuydu. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç gibi bir başkana sahip oldukları için çok şanslı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izledim. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı."

Cocu,"Sizden sonraki Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna gelecek için umut verici yanıtını verirken, Valbuena sorusuna, "İyi futbolcu". dedi.

Cocu, "Süper Lig'den teklif alırsanız cevabınız ne olur?" yönündeki soruya, "İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ben bir profesyonelim. Geleceğin ne getireceğini bilmem." dedi.

Hollandalı teknik adam son olarak, "Bu sezon Süper Lig'de tüm kalbim Fenerbahçe ile birlikte." yanıtını verdi.