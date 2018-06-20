Cocu: Kendime inanmasam F.Bahçe'yi seçmezdim

Kısa süre içinde Fenerbahçe'nin başına geçecek olan Hollandalı teknik adam Cocu, Ali Koç'la telefonda görüştü.

COCU KENDİNDEN EMİN

Koç, tecrübeli hocaya, "Sıfırdan yepyeni bir takım inşa edeceğiz, işimiz gerçekten zor. Sana da çok büyük görevler düşüyor. Güçlüklerin üstesinden gelmeye hazır mısın?" diye sorarken, Cocu'nun cevabı ise Başkan'ı mutlu etti.

Aspor'un haberine göre, her şeyi göze aldığını söyleyen Hollandalı çalıştırıcının Koç'a, "Merak etmeyin, ben her şeyi göze aldım. En çok ihtiyacımız olan şey biraz sabır... Acele etmeden, adım adım ilerleyeceğiz. Planlarımıza sadık kalırsak, istediğimiz takımı kurarsak, başarırız. Bunu birlikte rahatlıkla yapabiliriz. Emin olmasam teklifinizi kabul etmezdim" dediği ifade edildi.