Cocu koşu mesafesinden çok memnun

Süper Lig'de 13. sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, sıralamadan çok koşu mesafesiyle ilgileniyor.

Sezon başında takımının fazla koşmamasından şikayet eden Cocu, maç başı ortalama 102 kilometre olan toplam koşu mesafesinin Beşiktaş derbisinde 108 kilometreye çıkmış olmasından dolayı çok mutlu oldu.

YETMEZ DAHA DA ÇOK KOŞUN

Konuya büyük önem veren Hollandalı hoca, bu mesafeyi daha da artırmak için özel çalışmalar yaptırıyor. Beşiktaş derbisinde Cocu'nun yüzünü güldüren bir başka olay ise futbolcuların 'birlikte hareket etme' kabiliyetinin yükselmesi.

Hatırlanacağı üzere Dinamo Zagreb maçında 4-1'lik farklı yenilgiyi getiren sebeplerin başında oyuncuların takım halinde hareket edemeyip kopuk kopuk oynamasıydı. Cocu, oyuncularıyla bire bir toplantılar yaparak, eksikleri dile getiriyor.

Derbide 13 ikili mücadele kazanarak sezonun rekorunu kıran Benzia'dan da çok memnun olan Cocu, oyuncularının en büyük sıkıntısının özgüven eksikliği olduğunu düşünüyor. Cocu, derbide bazı oyuncularının risk almadan oynamasının topu ileriye taşıma konusunda takımı zorladığını görüşünde.