Cocu: Taraftarımızı artık üzmeyin

Fenerbahçe'de peş peşe gelen Yeni Malatya, Göztepe ve Kayseri yenilgilerinin ardından Konyaspor maçının önemi iyice arttı.

Phillip Cocu, yardımcılarıyla birlikte rakibi en ince ayrıntısına kadar analiz etti, öğrencilerini taktiksel olarak en iyi şekilde hazırlamak için yoğun mesai yaptı. Saha dışındaki birlikteliğin sağlanması için de adımlar atıldı.



Sportif direktör Damien Comolli, teknik patron Phillip Cocu ve ekibi ile futbolcular önceki akşam yemekte bir araya geldi. Keyifli bir ortamda geçen organizasyonun son bölümüne başkan Ali Koç da katıldı.

TARAFTARI DAHA FAZLA ÜZMEYİN

Cocu, burada öğrencilerine bir konuşma yaparak, "Konya maçını kazanmamız şart. Bunun için artık iyice kenetlenmeliyiz. Saha içinde bir oyuncu olarak değil, takım halinde savaşıp mücadele etmeliyiz. Taraftarlar bizi yalnız bırakmıyor. Onları daha fazla üzemeyiz" ifadelerini kullandı.

Bu arada Ali Koç, zorlu Konyaspor deplasmanında takımın yanında olacak. Başkan Koç, akşam saatlerinde kafileyle birlikte Konya'ya gidecek.

TARİHİNDE 4 MAÇ ÜST ÜSTE YENİLGİ YOK

Fenerbahçe, Süper Lig'de 16 Eylül Pazar günü Atiker Konyaspor'a kaybederse, 61 yıllık lig tarihinde kendi adına en kötü istatistiğe imza atacak.



Lig tarihinde bugüne dek en fazla 3 kez üst üste kaybeden sarı-lacivertliler, 16 Eylül Pazar günü Konya deplasmanından puan almazsa ilk defa 4 maçı üst üste puansız kapatacak.



Fenerbahçe bu sezonun dışında, 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993 ve 2009-2010 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrılmıştı.