Cocu: Transfer konuşmak için erken

Hollandalı teknik adam sarı-lacivertli ekibin yapacağı transferler hakkında konuştu.

Yapılacak transferlere dair isim vermeyen Cocu, "Gerek sayın Comoli (Sportif direktör) gerekse sayın başkanımızla birlikte neler yapabilirize dair fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bazen doğru çözümü bulmak zaman alabilir. Daha doğru kararı verebilmek için uzun zaman gerekirse bu zamanı kullanalım. Aceleci olmadan doğru kararları vermek istiyoruz. Hangi pozisyonda oyuncuya ihtiyacımız var hangi mevkileri geliştirmeliğize dair çalışmalarımız sürüyor. Ancak eksikler konusunda şu anda bir yorum yapmak için erken. Önümüzdeki bir kaç haftada bazı açıklamalar yapabiliriz." dedi.