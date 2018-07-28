Cocu transfer yapacaklarını açıkladı

Sarı-lacivertli ekip uzun yıllardır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için öncelikle Benfica engelini aşmak zorunda. Dün Ayew'e imza attıran, daha öncesinde ise 3 genç ismi kadrosuna katan Fenerbahçe kısa sürede en az 1 transfer daha yapacak.

UEFA'YA LİSTE 2 AĞUSTOS'TA VERİLECEK

Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile ilk maçına 7 Ağustos'ta çıkacak ancak UEFA'ya kadroyu 2 Ağustos akşamına kadar bildirmek zorunda. Bu durumda sarı-lacivertlilerin yeni transfer yapmak için 5 günü var.

UEFA kuralları gereği bir takım her tur öncesi yeniden kadro bildiriyor. Sarı-lacivertli ekip turu geçmesi durumunda 2 Ağustos'tan sonra yapacağı transferleri bir sonraki aşamada kadroya yazabilecek.

Hollandalı teknik adam Cocu da dün akşam oynanan Altınordu maçının ardından transfer yapacaklarını açıkladı.

"Benfica maçına kadar yeni transfer olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Hollandalı teknik adam, "Benfica maçına kadar transfer yapabiliriz. Bazı oyuncular ve pozisyonlar için çalışmalarımız sürüyor. Yeni transferler için çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Bazen bir iki günde transfer olur, bazen de uzun zaman gerekir. Transfer yapmayı deniyoruz ve çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.