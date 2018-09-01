Cocu: Utanç duymamız gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından soruları yanıtladı. Utanç duymaları gerektiğini söyleyen Hollandalı teknik adam, "2-1'i bulunca akıllı oynamamız gerekiyordu" dedi.

UTANÇ DUYMAMIZ GEREKEN BİR PERFORMANS

Kayserispor'a taraftarı önünde 3-2 mağlup olarak ligdeki 4. karşılaşmasında 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Cocu, "Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum bu maçla ilgili. Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik. 2 kez öne geçip rakibimize verdik bu maçı. Kulüp ve takım içindeki değişimler kesinlikle bahane olamaz. Saha içindeki durumlardan dolayı kaybettik bu maçı. 2 yenilginin ardından bu akşam kazanmamız gerekiyordu. Taraftarlarımız arkamızdaydı, onlara büyük saygı duyuyorum. Son dakikaya kadar desteklerini esirgemediler bizden. Ama onlara hak ettikleri geri ödemeyi veremedik" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK KONUŞMAYALIM

Geride kalan 4 hafta sonunda mütevazı olmak ve şampiyonluk konuşmamak gerektiğini söyleyen Phillip Cocu, "İçinde olduğumuz pozisyonu fark edip, bu durumdan çıkmak için savaş vermemiz gerekiyor. Bu durumdan çıkabileceğimize inanıyorum. Kolay olmayacak ama böyle yenilgiler alıyorsanız, öz güvenimiz maksimum seviyede değildir. Profesyonel futbolcuların kariyerinde iyi dönemler ve zor dönemler vardır. Zor dönemi yaşıyoruz. Şimdi bir milli ara var. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular için faydalı bir ara olacak. Herkesin kafasını tek bir noktaya odaklamak için çabalayacağız hep birlikte" ifadelerini

kullandı.