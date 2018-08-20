Cocu, Valbuena ve Dirar'ın biletini kesti

Giuliano'nun transferi için Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla anlaşmaya varan Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor.

Bu anlaşmayla, Suudi Arabistan kaynaklı haberlere göre Fenerbahçe'nin kasasına 11 milyon euro girecek. Böylece, Fernandao ile birlikte iki futbolcunun satışından elde edeceği yaklaşık 13.5 milyon euro ile UEFA kriterleri gereği al-sat dengesinde artıya geçen sarı-lacivertli kulübün yapacağı transferler konusunda eli rahatladı.

İKİ İSİM DAHA YOLCU

Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı yıldızın ardından takımdan ayrılması beklenen iki isim var...

Aykut Kocaman döneminden beri ilk 11'de de başlasa yedek de kalsa tartışılan Valbuena'nın yanı sıra tribünlerle yıldızı barışmayan Dirar için sportif direktör Damien Comolli'nin görüşmeler yaptığı ve bu iki oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin de hayli yüksek olduğu ifade edildi.

VALBUENA: PARAMA BAKARIM

Valbuena ve Dirar için rota yine Arap yarımadası...

Yönetim cephesinde bu gelişmeler olurken, Valbuena'nın Fenerbahçe'den ayrılmaya soğuk baktığı ve İstanbul'da mutlu olduğunu söylediği vurgulandı.

Daha önce Fransız basınına konuşan Fransız futbolcu, "Yedek kalmayı sorun etmiyorum, 34 yaşında bir futbolcuyum ve paramı alıyorum" diyerek takımdan ayrılmayı düşünmediğini söylemişti.

Ancak teknik direktör Cocu'nun da artık ilk 11'de düşünmediği Fransız futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Nabil Dirar'ın ise Valbuena kadar sorun çıkarmayacak bir tavır sergilediği ifade edildi.