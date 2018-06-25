Cocu Valbuena'yı istemiyor

Fenerbahçe'nin yeni hocası Cocu henüz İstanbul'a gelmedi ama dersini çalıştı...

Hazırladığı raporda Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Isla, Dirar, Giuliano, Valbuena, Aatif ve Soldado için tespitler yaptığı öğrenildi.

TOPLA ÇOK OYNUYOR

Volkan'ın Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartın affedilemez olduğuna vurgu yapan Hollandalı hoca, Aykut Kocaman'la yıldızı barışmayan Valbuena için de olumsuz ifadeler kullandı.

Valbuena'nın topla çok oyalandığını, takımı defansif anlamda sıkıntıya soktuğunu, agresif rakipler karşısında tek başına çok dert açacağına vurgu yaptı.

KALE İÇİN BEGOVİC İDDİASI GELDİ

Bu arada İngiliz Daily Star gazetesi, Fenerbahçe'nin kaleci için rotayı Bournemouth'da forma giyen 31 yaşındaki Asmir Begovic'e çevirdiğini yazdı.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den Bournemouth'a transfer olan Boşnak file bekçisi Begovic, takımıyla İngiltere Premier Lig'de 38 karşılaşmanın tamamında kaledeki yerini almıştı.