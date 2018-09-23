Cocu ve Güneş'in derbi taktikleri

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı 24 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya getirecek dev derbi için hem Cocu hem de Şenol Güneş son taktiklerini belirledi. Hollandalı hoca Medel'in boşluğunu kullanmayı planlarken, Şenol Güneş ise yıldız futbolcularına güveniyor.

FENER'İN ŞİFRESİ ORTA SAHADA BASKI

Beşiktaş'ta Medel'in geçen hafta kırmızı kart görmesi sebebiyle derbide oynayamayacak olmasını avantaj olarak gören Cocu, oyuncularından orta sahada baskı yapmaları istedi.

Hollandalı çalıştırıcı, talebeleriyle yaptığı toplantıda, "Medel cezalı. En zayıf bölgeleri savunmanın önü. Top çıkarmakta zorlanacaklar. O bölgede rakibe nefes aldırmayın" dedi. Cocu, Ayew, Benzia, Slimani ve Aatif'a da top rakipteyken orta sahaya savunma katkısı sağlamaları gerektiğini söyledi.

GÜNEŞ, TEKNİK OYUNCULARLA VURACAK

Beşiktaş, Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Ezeli rakiplerinin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçı kurmaylarıyla birlikte mercek altına alan Şenol Güneş, planlarını hücum futbolu üzerine kurdu.

Fenerbahçe defansının kırılgan yapısından faydalanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı futbolcularına, "Üçüncü bölgede pres yapın. Teknik oyuncularımız işi bitirecek." şeklinde konuştu.

BABEL FORVETE, LENS SAĞ KANADA

Güneş, bu nedenle Babel, Quaresma, Lens, Ljajic ve Oğuzhan'ı Kadıköy'de ilk 11'de sahaya sürecek. Forvette Larin'den istediği verimi alamayan tecrübeli çalıştırıcı, Pepe ile birlikte takımın en fazla gol atan ismi olan Babel'i ileri uçta oynatacak.

Sol kanada Quaresma'yı çekerken, sağ kanatta ise Lens'e görev verecek. Şenol Güneş, zorlu karşılaşma öncesi talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Sizden 90 dakika boyunca mücadele ve yüksek tempo bekliyorum" diyerek 3 puan talimatı verdi.